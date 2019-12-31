Главный нарколог предложил в Новый год выпить немного белого вина

Возможным выпить немного белого вина в Новый год считает главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн. Бокал-другой, и лучше дорогого — от 1000 рублей за бутылку. Чтобы легче было выбрать неплохое вино, то Брюн напоминает про различные компьютерные программы, сканеры вина для мобильных. Нужно только этикетку сфотографировать. Также, считает Евгений Брюн, можно ориентироваться и на отзывы других людей.

Один-два бокала вина можно выпить, пояснил Брюн, только при достаточно серьезной активности: танцы, песни и прогулки по заснеженной Москве. Главное, подчеркивал главный нарколог Минздрава России, доза алкоголя должна быть небольшая, а промежутки между их принятием как можно более продолжительными. Кроме того, Брюн посоветовал не повышать градус напитков после встречи Нового года, сообщает "Интерфакс".

Еще один совет – только для взрослых. Евгений Брюн рекомендовал не выражать им чрезмерного щенячьего восторга от алкоголя при детях. Если дети видят, что родители пьют алкогольные напитки и радуются, то такая модель поведения может закрепиться в сознании. И тогда в итоге получается стойкое позитивное восприятие алкоголя детьми.

Что касается места производства вин, то это, по мнению главного нарколога Минзрава, не так уж и важно. Он считает неплохими итальянские, немецкие рейнские вина. Что касается французских вин, то тут Брюн обращается к истории: в XIX веке во Франции был пожар, все виноградники сгорели. Но французы перенесли свою виноградную лозу к тому времени в Чили и Аргентину. Делать выводы из всех этих историй Брюн предлагает самостоятельно.

А врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов банально просит после выпитого закусывать. Но, чтобы совет был не таким тривиальным, он дает рекомендации о том, чем лучше закусывать. Если задача – быстро опьянеть, то закусывать мандаринами хорошо, а если задача обратная, то закусывать лучше жирным салатом оливье, рекомендует медик.