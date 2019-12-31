Трое детей и четверо взрослых пострадали в аварии под Череповцом

Четверо взрослых и трое детей пострадали в столкновении двух машин под Череповцом, сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Авария произошла в 00:35 31 декабря в Череповецком районе. На 185-м километре трассы Вологда — Новая Ладога женщина за рулем Hyundai не справилась с управлением на заснеженной дороге, машина ушла в занос и протаранила Honda, которой управлял 30-летний мужчина.

Помощь медиков потребовалась обоим водителям и их пассажирам. На больничной койке, помимо четверых взрослых, оказались трое детей: семилетний сын виновницы аварии, 14-летняя девочка и семилетний мальчик, находившиеся в салоне Honda.