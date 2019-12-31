Бежит от несправедливости. Бывший глава Nissan обнаружен в Ливане

Японские адвокаты Карлоса Гона шокированы его бегством за границу. Они заявили на пресс-конференции в Токио, что не знали о планах подзащитного и по-прежнему хранят его заграничные паспорта. Ранее бывший глава автоконцерна Nissan прибыл в Ливан. По его словам, он скрывается не от правосудия, а политического преследования.

В том, что это побег, уже нет никаких сомнений. Токийская прокуратура сегодня утром спешно начала проверять, где находится сидящий под домашним арестом в Токио экс-глава альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлос Гон, после того, как отовсюду шла информация о том, что обвиняемый в махинациях бывший топ-менеджер автогиганта в понедельник вечером прибыл в Ливан.

Вскоре это подтвердил и сам Гон. Информагентства приводят его слова.

"Я не скрываюсь от правосудия, а бегу от несправедливости и политического преследования", — заявил бывший топ-менеджер.

Ливан — это историческая родина Гона. Его родители из Бейрута, хотя родился он в Бразилии, а по паспорту — француз. О деталях бегства ничего пока не известно. Но установлено, что среди пассажиров, вылетавших накануне из Японии, он не значился. Из чего японские СМИ делают вывод, что Гон выехал по паспорту на имя другого человека

В Японии против экс-главы автогиганта выдвинуто несколько серьезных обвинений в финансовых махинациях на общую сумму свыше 100 миллионов долларов. Дом Гона в Бейруте уже второй день под пристальным наблюдением журналистов.

В предыдущий раз с публичным заявлением некогда самый успешный автомобильный менеджер выступал перед своим вторым арестом в Токио, в марте. Он называл дело "грязной игрой" и "заговором" со стороны японского топ-менеджмента Nissan-motors, который за спиной Гона провел против него собственное расследование, сдал документы в прокуратуру, сам пошел на сделку со следствием и под перелогом деловой встречи пригласил его в Токио, где глава Nissan и был арестован по прилете, прямо на борту своего бизнес-джета в ноябре прошлого года.

Гон был помещен в одиночную камеру, спешно снят с поста председателя и выведен из состава совета директоров корпорации. Однако со второй попытки глава Nissan добился выхода под залог в апреле. Затем в июне были сообщения о том, что прокуратура выдвинула против него новое обвинение в незаконном присвоении около 3 миллионов долларов. Но после этого о Гоне как будто забыли.

Лишь в ноябре промелькнула информация о том, что ему позволили пообщаться по телефону с женой, по просьбе которой президент Франции Эммануэль Макрон ранее лично обращался к японскому премьеру Синдзо Абэ с требованием обеспечивать законные права "французского гражданина".

Предполагалось, что суд начнется не раньше марта 2020 года. Но теперь нет никакой уверенности в том, что он вообще состоится. The Wall Street Journal цитирует одного из ливанских друзей Гона, который считает, что он устал быть промышленно-политическим заложником и утратил веру в справедливый суд в Японии. Маловероятно, что Гон захочет сюда возвращаться добровольно. В этом случае, если судебный приговор в отношении Карлоса Гона когда-нибудь и вынесут, то, очевидно, сделано это будет заочно.