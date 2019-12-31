Сварливый инвалид стряхнул рабочего с 10-метровой лестницы

В перуанской Лиме пенсионер в инвалидной коляске намеренно сбросил с 10-метровой стремянки маляра, который якобы мешал ему проехать по дороге, сообщает RPP News. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

Описанные события произошли 26 декабря в столичном районе Сан-Мартин-де-Поррес. На кадрах видно, как 14:35 по местному времени женщина помогла пожилому мужчине проехать под веревкой, которой лестница была привязана к стене дома. По словам очевидцев, после этого пенсионер закатил скандал, и его спутница предпочла удалиться, чем выслушивать ругань.

Сам инвалид спустя две минуты вернулся на место и, как свидетельствует запись, принялся раскачивать стремянку. Желаемого он добился довольно быстро — 46-летний Фернандес Санчес, красивший стену здания, рухнул на землю с высоты примерно 10 метров. Пожилой перуанец и не подумал скрываться, а доказывал свою правоту с трудом поднявшемуся на ноги маляру.

Немного позже пострадавший обратился в больницу, но медики не обнаружили у него серьезных травм. Тем не менее, он написал заявление в полицию, но тут выяснилось, что пенсионера и след простыл, притом что большинство местных жителей ежедневно наблюдали, как он торгует сумками на улице. Его имя так и остается загадкой, известно лишь, что он не раз грозил расправой докучавшим ему мальчишкам и в целом вел себя крайне агрессивно.