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31 декабря 201911:49

Четыре человека погибли в ДТП в Кемеровской области

A42.RU

В Ижморском муниципальном округе на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в лобовом столкновении двух легковушек погибли четыре человека.

По предварительной информации от пресс-службы МВД по Кемеровской области, аварию спровоцировал водитель седана Hyundai Elantra, потерявший управление и вылетевший на встречную полосу, после чего произошло столкновение с кроссовером KIA Sportage.

Водитель и три пассажира седана, в том числе 12-летний мальчик и 17-летняя девушка, погибли.

Четверо пассажиров кроссовера были доставлены в больницу, о характере и степени тяжести полученных ими травм не сообщается.

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