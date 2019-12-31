Ангелина Вовк и Игорь Николаев стали народными артистами РФ

Народными артистами России стали певец и композитор, член Международного союза деятелей эстрадного искусства Игорь Николаев и актриса, телеведущая и завкафедрой сценической речи Московского государственного института культуры Ангелина Вовк. Этого почетного звания удостоился дирижер и пианист, глава музыкального оркестра "Фонограф" Сергей Жилин.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС. Президент наградил орденом Александра Невского ректора РАНХиГС Владимира Мау. Так глава государства отметил его большой вклад в научно-педагогическую деятельность и подготовку высококвалифицированных специалистов.

Владимир Путин отметил заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами России и Франции Орденом Дружбы двух граждан Пятой республики — сопредседателя Генсовета Международного союза неправительственных организаций "Ассамблеи народов Евразии" Бернара Лозе и почетного постоянного секретаря Академии наук Франции Катрин Брешиньяк.

Орденами почета Путин наградил за многолетнюю добросовестную дипломатическую службу полномочного посла в Боливарианской Республике Венесуэла, а по совместительству посла в Гаити и Доминиканской Реаспублике Владимира Заемскрнр, а также экс-директора Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Игоря Честина. Так отмечена его заслуга в охране окружающей среды и природных ресурсов.