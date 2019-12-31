"Эспаньол" отказался от идеи пригласить Халка

Барселонский "Эспаньол" не будет приглашать выступающего за "Шанхай СИПГ" нападающего Халка. Ранее сообщалось об интересе аутсайдера Ла Лиги к 33-летнему бразильцу.

"Эспаньол" занимает последнее 20 место в чемпионате Испании и ищет пути усиления состава. В испанской прессе прошла информация об интересе барселонцев к Халку, желающему покинуть Китай. Однако спортивный директор "Эспаньола" Руфете сообщил, что Халк слишком дорогой футболист для его клуба. Даже аренда бразильца в настоящее время нереальна.

Живанилдо Виейра де Соуза с 2012 по 2016 выступал за "Зенит", после чего перебрался в Китай. Халк выигрывал чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. До прихода в "Зенит" бразилец выступал за "Порту", в составе которого выиграл Лигу чемпионов в 2011 году.