Пятилетка определенности: переговорный марафон завершился подписанием соглашения по газу

Россия и Украина заключили соглашение о транзите газа в Европу. Напряженные переговоры шли почти беспрерывно в течение нескольких дней. Нужно было успеть до Нового года.

В новый год — с новым контрактом. Москва и Киев все-таки урегулировали все вопросы, связанные с транзитом российского газа. "Газпром" подписал с украинскими коллегами целый комплект соглашений и контрактов.

Эти договоренности, как подчеркнул глава российского холдинга Алексей Миллер, действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон. Документы приобретают юридическую силу c момента подписания и обеспечивают поставки российского сырья после 31 декабря 2019 года.



Как отметил Миллер, холдинг сделал все возможное и в очередной раз подтвердил, что является ответственным поставщиком и надежным партнером. Эксперты рассказывают о том, почему контракт было необходимо подписать так срочно.

"Это победа здравого смысла из стратегических соображений и для России, и для Украины, – подчеркнул Алексей Гривач, заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности по газовым проблемам. – Если бы транзитный кризис вновь состоялся, даже с учетом мягкой зимы в Европе, России и Украине, и больших запасов, стороны готовились, но это все равно нанесло бы катастрофический ущерб по репутации РФ как поставщика и Украины как транзитера".

Что касается конкретных документов, то "Газпром" и "Нафтогаз" подписали соглашение на организацию транспортировки газа через территорию Украины. Как отмечается в официальном заявлении российском холдинге, при этом "Нафтогаз" выступает компанией-организатором транзита и берет на себя соответствующие риски. Она должна забронировать мощности газотранспортной системы Украины в общей сложности на 225 миллиардов кубометров газа на пятилетний срок. То есть в следующем году речь будет идти о 65 миллиардах кубометров, а в последующие четыре года — по 40 миллиардов.

Кроме того, стороны заключили безотзывное соглашение об урегулировании. Оно предусматривает отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не принято окончательных решений, а также отказ от возможных претензий по контрактам 2009 года. Отмечу, что ранее "Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2 миллиарда 900 миллионов долларов в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. И вот чтобы в дальнейшем исключить подобные ситуации, в этот раз и был столь скрупулезный подход к деталям соглашения.

"Стороны стараются себя обезопасить от того, чтобы опять не оказаться перед Стокгольмским арбитражем и чтобы ни одна из сторон не оказалась должна. Поэтому и говорят о запятых, которые приходится согласовывать. Речь идет о сложном процессе согласования договора, который потенциально не должен вызывать никаких дополнительных споров, разбирательств и не должен обернуться дополнительным выплатами ни для одной из сторон", — сказал Валерий Вайберг, директор аналитического департамента ИК "Регион".

В Киеве уже заявили — на транзите российского газа Украина в общей сложности заработает около 7 миллиардов долларов. На каких принципах основан такой расчет, пока неясно: детали договоренностей не сообщается, известны лишь те параметры, которые были прописаны в протоколе от 20 декабря.

"Было обусловлено, что ставка транзита будет на европейском уровне. Но какой этот европейский уровень, какова формула ценообразования на транзит — там прописано не было, — поясняет Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности. — Я думаю, что основная проблема сейчас — договоренности именно в определении ставок, потому что Украина, видя определенные задержки с вводом в строй "Северного потока- 2", видит соблазн для того, чтобы максимально улучшить свои позиции в рамках этого договора. Они могут включать какие-то дополнительные коэффициенты, которые изначально не предусматривались в протоколе. В этом-то, я думаю, основная проблема и есть — это ценообразование на транзит".

В Брюсселе достигнутые между "Газпромом" и "Нафтогазом" соглашения приветствовали. В частности, заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович в своем "Твиттере" отметил, что это укрепило энергетическую безопасность и вся Европа получает значимую выгоду.

К долгожданному соглашению Россия и Украина шли не один год. А все последние дни встречи проводились на разных уровнях в режиме нон-стоп в Берлине, Минске и Вене. Такой цейтнот был обусловлен именно тем, что сегодня — последний день действия нынешнего соглашения, и, не достигни стороны нового, под угрозу был бы поставлен транзит газа в Европу через Украину.