ФИФА может изменить критерии положения "вне игры"

ФИФА может внести изменения в правила футбола. Могут быть внесены изменения в определение положения "вне игры".

Согласно действующим правилам, игрок атакующей команды находится в офсайде, если в момент паса он находится целиком или частью тела, ближе к линии ворот, чем предпоследний игрок соперника, включая вратаря. Предлагается же считать положением "вне игры", когда всё тело футболиста находится ближе к воротам, чем защитник.

У реформы есть не только сторонники, но и противники, которые считают, что нововведения предоставят преимущество атакующей команде, что нарушит баланс. ФИФА рассмотрит все аргументы "за" и "против", после чего решит – вносить ли изменения в правила.