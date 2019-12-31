Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский поздравили друг друга с Новым годом и высказались за развитие российско-украинских отношений в наступающем году.

Как сообщает на сайте Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Лидеры двух стран обсудили соглашение по транзиту российского газа через Украину. Они подчеркнули важность пакетной сделки, которая была достигнута накануне, а также конструктивный характер переговоров.

Также президенты во время телефонного разговора дали позитивную оценку обмену удерживаемыми лицами, который состоялся 29 декабря. В результате обмена ДНР и ЛНР передали Киеву 76 человек и получили 124.

В свою очередь офис президента Украины сообщает, что лидеры договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, находящихся в России, и русских, находящихся на территории Украины.