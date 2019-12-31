Легковушка сбила пешехода на островке безопасности в Красноярске

Последний день уходящего года не задался у Алексея из Красноярска — ранним утром его сбила машина, когда он дожидался зеленого сигнала светофора на переходе. У мужчины диагностировали переломы нескольких ребер и множество ссадин. Камера наблюдения зафиксировала момент наезда.

ДТП произошло около восьми часов утра по местному времени на улице Мичурина. На кадрах видно, что в изгибе дороги легковушку сильно повело на заснеженном асфальте, она вылетела на островок безопасности, сбила пешехода, врезалась в столб и отскочила обратно на проезжую часть.

Очевидцы помогли пострадавшему подняться на ноги, до травмпункта он добрался сам. По данным NGS24.ru, у него сломано несколько ребер с правой стороны, а также сильная гематома на ноге.

Находившаяся за рулем легковушки женщина в ДТП не пострадала.