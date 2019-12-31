Шредер назвал санкции США против "Северного потока-2" вмешательством в дела ФРГ

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер подверг жесткой критике санкции США против трубопровода "Северный поток-2". Он назвал эти ограничения вмешательством во внутренние дела Германии.

По мнению Шредера, Вашингтон стремится определить, с кем Германия может вести торговлю, а с кем нет.

"Мы не должны принимать это. Мы не 51-й штат США", – цитирует экс-канцлера РИА Новости.

Шредер добавил, что Берлин не вводит санкции против США в рамках закона о поддержке прав человека на американо-мексиканской границе, а "причины для этого нашлись бы".

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год. В нем предусмотрены санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток"​​​. США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.

Ранее 31 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров назвал американские санкции в отношении газопровода наглым вмешательством в дела европейского бизнеса.

"Северный поток-2" подразумевает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Их мощность общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.