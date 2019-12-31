Штурм посольства США в Багдаде: пострадали десять человек

Беспорядки у американского посольского комплекса в "зеленой зоне" Багдаде. При попытке штурма здания посольства США в Ираке пострадал минимум десяток человек. Сотни протестантов у посольства разбили палаточный лагерь у его стен и сожгли американский флаг. А затем попытались перелезть через забор дипмиссии и забросать территорию бутылками с зажигательной смесью. Но были остановлены гранатами со слезоточивым газом.

Посол США и все сотрудники дипломатической миссии покинули Багдад заранее, сообщает телеканал "Россия 24". Они вылетели на самолете из аэропорта иракской столицы в неизвестном направлении.

Акция протеста у ворот посольства США в Багдаде проходит после налета самолетов американских ВВС на лагерь шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. В результате атаки с воздуха погибли 25 человек и полсотни ополченцев получили ранения. В рядах созданной в 2003 году "Катаиб Хезболла" насчитывается до трех тысяч бойцов. Она входит в состав иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби".

Шииты сражались на стороне иракской армии и внесли свой вклад в разгром исламистов. Также они принимали участие в операциях против "Исламского государства" (запрещена в России как террористическая организация) в районе Бу-Кемаль в Сирии.

Атаку со стороны американских "союзников" шииты "Катаиб Хезболла" восприняли как предательство и немотивированный агрессивный акт.

Собравшийся в отставку госсекретарь США Майк Помпео объяснил, что эти удары были сдерживанием иранского влияния иранского влияния. А также местью за то, что при нападении на базу в Киркуке погиб один американец, а еще четверо получили ранения. Американцы ответили ударами сразу по пяти целям – по трем в Западном Ираке и двум в Восточной Сирии. Более того, глава Пентагона Марк Эспер предупредил о готовности США к новому удару, если он потребуется.