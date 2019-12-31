В Кремле назвали главные достижения и неудачи года

Падение уровня благосостояния, которое продолжалось около 3-4 лет, удалось остановить. Это, по мнению Дмитрия Пескова, главный успех в 2019 году. Главная же неудача – скромные темпы роста экономики, отметил пресс-секретарь президента.

Впрочем, наверстать темпы возможно, пишет агентство "Интерфакс". У страны есть ресурсы для этого, уверен Песков. Тем более сейчас, когда отечественные экономика и социальная сфера стабильны, несмотря на недружественную атмосферу.