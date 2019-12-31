Песков: слухи о теракте в Магнитогорске подогревались из-за рубежа

Слухи о том, что взрыв дома в Магнитогорске был терактом, искусственно навязываются из других стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, информация о том, что это был теракт, появилась уже через несколько минут после взрыва. Эти новости искусно вбрасывались в интернет, в том числе с территории третьих стран. Источники и методы, с помощью которых эти слухи распространялись и подогревались, известны.

"Это — такие попытки по накручиванию ажиотажа вокруг трагедии, но в настоящее время кроме как слухами эту информацию назвать нельзя", — сказал он.

Как сообщает "Интерфакс", Песков подчеркнул, что информирование общества о результатах расследования было проведено в должной степени.

На прошлой неделе, также отвечая на вопрос о версии теракта в Магнитогорске, Песков сказал, что "подобные слухи являются ничем, кроме слухов". "Здесь нет никаких новых элементов, здесь даже нет темы вообще для обсуждения", — подчеркнул он.

Взрыв бытового газа в доме номер 164 на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске прогремел утром 31 декабря 2018 года. Обрушился целый подъезд. Под завалами погибли 39 человек, в том числе 6 детей.

Во вторник траурные акции прошли на Алом поле и непосредственно на месте трагедии. К импровизированному мемориалу у Вознесенского собора жители города с самого утра несут цветы и мягкие игрушки. Утром во всех храмах Челябинской области прошли панихиды. На поминальной службе в кафедральном храме магнитогорской епархии присутствовал губернатор Алексей Текслер.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью "За спасение погибавших" сотрудников МЧС из Челябинской области, работавших на месте взрыва. В тексте указа отмечается, что "за смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях" награждены руководители и сотрудники подразделения поисково-спасательного отряда Магнитогорска ГУ "Поисково-спасательная служба Челябинской области": Евгений Корягин, Дмитрий Паксюткин, Альмир Тайсин и Анатолий Лихачев.