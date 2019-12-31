Москве не удалось договориться по нефти с Минском, диалог продолжается

Договоренностей с Белоруссией по нефти пока достичь не удалось, диалог будет продолжен.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, возможна ли приостановка транзита российского газа в Белоруссию с 1 января 2020 года, он ответил, что такие апокалиптические сценарии пока не обсуждаются и диалог продолжается.

Песков напомнил, что 30 декабря президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры, в которых затронули помимо вопросов интеграции, газовый и нефтяной сектор. По его словам, главы государств дали указания компаниям договариваться между собой по ценам.

"Пока не увенчалось успехом", — констатировал Песков.