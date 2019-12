В мире начали отмечать Новый год

В Россию пришел Новый год: его встречают на Дальнем Востоке. Первыми отмечать праздник начали жители Камчатки и Чукотки, следом он придет на восток Якутии и на Курилы, затем в центральную Якутию, Приморский и Хабаровский края.

Первыми на планете Новый год встретили жители островных государств в Тихом океане. Час назад праздник пришел в Новую Зеландию. В Окленде последние секунды уходящего 2019-го проецировались на небоскреб "Скай Тауэр": впервые эта башня стала площадкой для лазерного шоу и анимации. Ровно в полночь по местному времени небо озарил фейерверк, синхронно вспыхнули огни над мостом "Окленд Харбор", передает канал "Россия 24".

It’s new year in New Zealand so happy new year to you guys and I love you. pic.twitter.com/UBO0YgKKId

В Австралии, по традиции, Новый год встречают фейерверком. Праздновать начали заранее: первая часть шоу началась в 9:15 по местному времени – с небольшой задержкой из-за сильного ветра. В полночь же фейерверками в Сиднейской бухте будут любоваться порядка 1 миллиона человек.

Пиротехническое шоу обошлось властям в 6,5 миллиона долларов США, всего планируется запустить более ста тысяч фейерверков.

The early Sydney Harbour New Year's Eve fireworks display has gone ahead, despite the closure of popular vantage points, political and community opposition, and cancellations in nearby areas. #SydNYE #7NEWS https://t.co/xWTjw0WQiO