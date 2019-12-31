Подарки, налоги, кредиты и цены на 2020 год: как изменится жизнь россиян после боя Курантов

Что изменится в жизни россиян с Нового года? Накануне мы рассказали об увеличении социальных выплат и расширении географии эксперимента по самозанятым. Кроме того, с 1 января 2020 года вводится обязательная маркировка, повышаются выплаты по ОСАГО и растут цены на алкоголь.

В Новый год входим с новыми правилами. Традиционно 1 января приносит за собой целый ряд принятых законопроектов. Часть новых законов связана с защитой отечественного производителя и борьбой с контрафактом.

Например, крепкий алкоголь станет дороже. Коньяк подорожает на 45 рублей, водка – на 15. Правда, ожидается рост цен и на вино.

В 2020 году акцизы для импортного и отечественного вина уравняют. Российские производители смогут рассчитывать на налоговые вычеты, если будут выпускать напиток только из местного сырья. К перечню подакцизных товаров добавлены также виноматериалы и виноград для производства вина.

"В 2012-2014 годах была проведена акцизная реформа. За три года ставка выросла в 2,5 раза. И поэтому акцизы на крепкий алкоголь не повышались до 2018 года. С 2020 года вновь начинает работать программа устойчивого роста ставки акциза на крепкий алкоголь примерно на 5-6 процентов в год. То есть, это первый фактор и главный", — поясняет, чем обеспечен рост цен, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадим Дробиз.

Важным инструментом контроля качества товаров станет обязательная маркировка лекарств и табачной продукции с помощью специальных кодов. Они позволят отследить движение товара от производителя до покупателя. Классические сигареты уже маркируются в обязательном порядке с середины уходящего 2019 года. У производителей лекарств еще есть время – ровно 6 месяцев. А вот самовольная маркировка "эко", bio или organic теперь будет под запретом. Продукты и их производителей будут проверять. Эксперты напоминают, что в скором времени заработает статья о нарушении прав потребителей.

"Пока эта статья по отношению к органической продукции не работает. Если она заработает, то для недобросовестных производителей будут действовать штрафы. Для тех, кто производит продукцию – от 300 до 500 тысяч рублей, и полностью изъятие продукции с полки. Для магазинов и супермаркетов, которые незаконно выставляют такую продукцию на полке, такой штраф может доходить до 1,5 миллиона рублей", — отмечает исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко.

Любители кредитов лишатся возможности их брать без ограничений. Российские банки станут предоставлять в Центробанк информацию о долговой нагрузке населения. Кстати, некоторые эксперты считают, что на ставках это новшество уже отразилось.

Сбербанк повысил проценты по большинству кредитов наличными с 1 октября, когда начали действовать параметры предельной долговой нагрузки. Не изменились только ставки небольших займов до 300 тысяч рублей. Но часть аналитиков уверена: на проценты будет по-прежнему влиять один единственный фактор.

"Мы не ожидаем изменения процентных ставок по кредитам в этой связи. Так как банки устанавливают и предлагают процентные ставки, исходя из финансового положения самого заемщика, процентная ставка будет зависеть больше от уровня ключевой ставки ЦБ, нежели от этого, скажем так, нововведения", — подчеркивает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов Ирина Носова.

А вот автолюбителям последние месяцы уходящего года принесли приятную новость. С 1 января для всей страны в четыре раза увеличены максимальные выплаты при оформлении аварии по Европротоколу. Ранее на выплату до 400 тысяч рублей могли рассчитывать только в Москве, Санкт-Петербурге и областях.

Ограничения ожидают и тех, кто собирает деньги на свои проекты через интернет. С 2020 года вступает в силу новый федеральный закон, регулирующий розничное финансирование или краудфандинг. Теперь один человек не сможет привлечь более одного миллиарда рублей в год.

Меняются и некоторые правила поведения. Физлица без статуса профессионального инвестора смогут вкладывать в проекты не более 600 тысяч рублей. Изменятся требования и для платформ по краудфандингу. Это не менее 5 миллионов рублей собственного капитала, а также обязательное членство в реестре Банка России.