Юнес Намли сменит "Краснодар" на "Рубин"

Датский полузащитник Юнес Намли в январе перейдет из "Краснодара" в "Рубин". Речь идет об аренде футболиста.

25-летний Намли перешел в "Краснодар" из голландского "Зволле" прошлым летом. Датчанин марокканского происхождения сыграл 10 матчей в чемпионате России и забил один мяч, но не смог вписаться в игру южан. Поэтому "Краснодар" отдаст Намли в "Рубин" до конца сезона, если не найдется желающих приобрести датского легионера.

В то же время из "Рубина" в "Краснодар" отправится защитник Егор Сорокин. Краснодарцы приобрели Сорокина еще в августе, но он остался в Казани в аренде. Однако "Краснодар" решил отозвать футболиста из аренды.