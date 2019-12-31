Песков: американские санкции задержат "Северный поток-2", но не остановят

Санкции США против "Северного потока-2", конечно, отразятся на сроках сдачи трубопровода. Однако он будет достроен, уверен Дмитрий Песков.

Действия Соединенных Штатов противоречат международному праву и нормам международной торговли, пишет агентство "Интерфакс". Однако компания Allseas имеет право приостановить работы, отметил Песков.

Пресс-секретарь не стал называть конкретную дату сдачи "Северного потока-2". С опозданием, но трубопровод заработает. Все необходимые мощности для этого есть, добавил Дмитрий Песков.



Напомним, 20 декабря США ввели санкции, направленные против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода из России в Германию, после чего судно-трубоукладчик, принадлежащее швейцарской компании Allseas, прекратило работу.