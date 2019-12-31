Здоровья и благополучия: Медведев поздравил россиян с Новым годом

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом и пожелал им здоровья и благополучия.

Об этом сообщается на сайте правительства России.

В своем выступлении председатель кабинета министров пожелал, чтобы 2020 год для сограждан был удачным, а их родные и близкие были здоровы.

"Чтобы этот год принёс и вам, и всей нашей стране благополучие. Я хочу, чтобы у вас всё было хорошо. С новым, 2020 годом!", — поздравил россиян Медведев.