Ассанж признался другу, что "медленно умирает" в тюрьме

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, отбывающий срок в британской тюрьме, заработал серьезные проблемы со здоровьем. Его друг, журналист Вон Смит, рассказал в интервью RT, что Ассанж "медленно умирает в заключении" – так разоблачитель сам описал свое состояние.

Журналист не так давно говорил с Ассанжем по телефону и отметил его медленную неразборчивую речь. При этом, по его словам, обычно Ассанж говорит очень внятно.

"В 2010 году, когда Джулиан Ассанж вышел под залог, он праздновал Рождество с моей семьей. Поэтому он позвонил именно мне. Я думаю, ему просто хотелось забыться на несколько минут и поговорить с нами, – рассказал Смит. – Голос Джулиана по телефону звучал просто ужасно".

29 декабря сообщалось, что Ассанжа в тюрьме посетил спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер. После этого представитель международной организации заявил, что за решеткой основатель WikiLeaks подвергается психологическим пыткам.

В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. С июня 2012 года жил в посольстве Эквадора в Лондоне, где получил убежище. 11 апреля 2019-го его все же задержали по запросу США, а суд в Лондоне признал Ассанжа виновным в нарушении условий выхода под залог. Он был приговорен к 11 месяцам тюрьмы. 19 ноября за недостаточностью доказательств Швеция прекратила дело в его отношении.

В США основателя WikiLeaks обвиняют в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации и добиваются его экстрадиции. Если Ассанж будет выдан, ему грозит многолетнее заключение в американской тюрьме.