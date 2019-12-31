Вооруженный пистолетом грабитель ворвался в банк на востоке Москвы

Вооруженный пистолетом мужчина попытался ограбить отделение банка на востоке Москвы, но покинул кредитное учреждение с пустыми руками, сообщили ТАСС столичном управлении МВД.

Целью злоумышленника стало отделение банка "Восточный", расположенное в доме 77 по Первомайской улице. Мужчина в медицинской маске выхватил пистолет и потребовал отдать ему наличные, но добраться до денег у него не получилось — дверь кассы ему не открыли. В итоге он ретировался несолоно хлебавши.

В настоящее время полицейские пытаются установить личность и выйти на след подозреваемого.