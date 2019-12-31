Российские лыжники заняли весь пьедестал на этапе "Тур де Ски"

В Италии проходит этап лыжной гонки-многодневки "Тур де Ски". Разыграны награды в гонке на 15 км свободным стилем у мужчин. Все три первых места заняли российские лыжники.

Первым стал Сергей Устюгов, прошедший дистанцию с результатом 31.02,5. На втором месте Иван Якимушкин, уступивший победителю 22,6 секунд. Третьим оказался Александр Большунов, отставший от Устюгова на 29 секунд.

Артем Мальцев занял шестое место, Артем Мельниченко — седьмое. Десятый результат у Дениса Спицова. На 31 месте Андрей Ларьков, на 54 Глеб Ретивых. Лидер гонки в общем зачете норвежец Йоханнес Клебо оказался 17-м.