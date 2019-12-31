Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом

"Мы с вами на пороге уже третьего десятилетия XXI века", — отметил президент России Владимир Путин в новогоднем обращении перед наступлением 2020 года. При этом глава российского государства отметил, что страна живет в бурное и противоречивое время.

Личные планы россиян и их мечты неотделимы от России, продолжил президент. От усилий и вклада каждого зависит настоящее и будущее, будущее наших детей, напомнил Путин, стоя на фоне Московского Кремля. Россияне, по его мнению, могут сделать все, чтобы Россия успешно развивалась. Но чтобы все в жизни менялось только к лучшему, нужно решать задачи, стоящие перед обществом и страной, только вместе.

"Наше единство — основа достижения любых самых высоких целей", — добавил Путин.

Эти ценности, напомнил Путин, нынешнему поколению сограждан передали их предки – героическое и несгибаемое поколение победителей. И именно в наступающем году будет отмечаться 75-я годовщина Великой Победы в Великой Отечественной войне. Путин от всей души и с низким поклоном поблагодарил за их достижения и за пройденные ради будущего Родины испытания фронтовиков, тружеников тыла и людей старшего поколения.

Несмотря на множество дел, россияне, по мнению главы государства, в первую очередь ценят теплоту человеческих отношений и дружеского общения, стремятся для других сделать что-то важное, полезное, помочь тем, кто нуждается в поддержке.

У каждой семьи существуют свои новогодние традиции, но все их объединяет атмосфера добра и заботы. Владимир Путин подчеркнул, что светлые новогодние чувства, чудесные впечатления живут в каждом с детства.

"Они возвращаются каждый Новый год, когда мы обнимаем своих любимых, наших родителей, готовим сюрпризы для детей и внуков, вместе с ними наряжаем елку, достаем фигурки из картона, шары и стеклянные гирлянды, — обратился к домашней семейной обстановке праздника президент России. — Эти порой старые, но любимые семейные игрушки дарят свое тепло уже младшим поколениям. Пусть счастье взаимопонимания навсегда поселится в вашем доме, поможет преодолеть все трудности, сплотит поколения. Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый ребенок знает, что он самый любимый".

Путин отметил, что Новый год открывает в людях самые лучшие чувства, а все ждут с волнением боя Курантов. Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.