В Майами нашли мертвым пилота российского лайнера

В США обнаружили мертвым российского пилота. Тело 47-летнего мужчины нашли на побережье в Майами, возле гостиницы Ramada Plaza 29 декабря. Об этом сообщает 5-tv.ru со ссылкой на собственный источник

По данным канала, в этом отеле останавливаются экипажи российских самолетов. Там проживал и экипаж гражданского авиалайнера, прибывшего из Москвы.

Подробности происшествия не уточняются. Известно лишь, что местная полиция ведет расследование.