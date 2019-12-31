Сборная Канады выиграли Кубок Шпенглера

В швейцарском Давосе завершился Кубок Шпенглера – старейший международный хоккейный турнир. Победителем в 16 раз стала сборная Канады, составленная их хоккеистов, выступающих в Европе.

В финале канадцы со счетом 4:0 обыграли чешский "Тршинец". Две шайбы забросил Дастин Джеффри. По разу отличились Иан Митчелл и двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Чикаго Блэкхоукс" Крис Верстиг.

Россию на турнире представлял уфимский "Салават Юлаев", который занял последнее место в своей группе. В четвертьфинале уфимцы уступили "Тршинецу" 2:3. Таким образом, "Салават" проиграл все три встречи.

Кубок Шпенглера разыгрывается с 1923 года. Состав участников постоянно меняется, но неизменно на турнире играют сборная Канады и местный "Давос", на счету которых 16 и15 побед. В последний раз российский клуб выигрывал трофей в 2010 году. Тогда победителем турнира стал СКА.