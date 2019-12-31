Нефть, газ и экономическое сотрудничество. Медведев и Лукашенко поговорили по телефону

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поговорил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Главная тема – подписание новых контрактов на поставку нефти и газа в Белоруссию, сообщат агентство "Интерфакс".

Помимо этого, Медведев и Лукашенко обсудили сотрудничество двух стран в области экономики, торговли и энергетики.

Напомним, ранее глава Белоруссии поговорил с Владимиром Путиным и министром энергетики РФ Александром Новаком. Их переговоры также были посвящены поставкам нефти.