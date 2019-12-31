"Отличная координация": Трамп прокомментировал предотвращение теракта в Петербурге

Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США, благодаря которой российским спецслужбам удалось предотвратить теракты.

"Российский президент Путин позвонил, что поблагодарить меня и США за информацию о готовящемся теракте в прекрасном городе Санкт-Петербурге. Они смогли быстро задержать подозреваемых и тем самым спасли многие жизни. Отличная и важная координация!", — написал американский лидер на своей официальной странице в Twitter.

29 декабря сотрудники ФСБ задержали двух россиян, которые готовили теракты в Санкт-Петербурге в новогодние каникулы. В отношении них возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая терроризм. У подозреваемых изъято оружие и средства связи.

Предотвратить преступление удалось благодаря информации от коллег из США. После этого Владимир Путин по телефону поблагодарил Дональда Трампа за помощь. Главы двух государств договорились продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом.