Крымчан предупредили о шторме в первый день 2020 года. Как передают синоптики, 1 января на полуострове пройдут осадки: и дождь, и мокрый снег. Сопровождаться они будут сильным ветром — до 22 метров в секунду.

По словам Сергея Шахова, министра чрезвычайных ситуаций Крыма, спасатели готовы быстро отреагировать на ухудшение погодных условий и прийти на помощь жителям и гостям черноморского курорта. На дежурстве будет весь личный состав подразделения МЧС крымского полуострова. Спасательная техника готова к работе.

Спасатели обращаются ко всем крымчан, а также гостям полуострова с просьбой быть очень внимательными на дорогах, обходить стороной слабоукреплённые конструкции. Лучше подождать с прогулками в горы и не выходить в море. Также возможно подтопление низких участков местности, передает служба информации "Вести – Севастополь".