Вандал повредил картину Пикассо в лондонской галерее

В лондонской галерее современного искусства Тейт мужчина испортил картину Пабло Пикассо. 20-летний посетитель разорвал полотно под названием "Бюст женщины".

Как сообщает BBC News, инцидент произошел 28 декабря. Насколько сильно картина оказалась испорчена, в галерее не сообщили – степень повреждения предстоит оценить экспертам.

Житель северного Лондона Шакил Мэсси заявил, что в суде будет отрицать обвинения в вандализме. Судебное слушание назначено на 30 января. До тех пор Мэсси останется под стражей – под залог его не отпустили.

Картина, на которой испанский мастер изобразил свою возлюбленную, художницу и фотографа Дору Маар, была написана в 1944 году. Стоимость полотна оценивается в 20 миллионов фунтов стерлингов (более 26 миллионов долларов).

В 2018 году от рук вандала Игоря Подпорина пострадала картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее. Мужчина разбил стекло и несколько раз ударил по полотну. Холст порвался в трех местах, пострадала авторская художественная рама. Эксперты оценили ущерб в 500 тысяч рублей. Суд приговорил вандала к двум с половиной годам лишения свободы.