Неизвестные 13 раз ударили ножом пассажира автобуса в Новой Москве

В Новой Москве двое неизвестных устроили поножовщину в автобусе. Молодые люди напали на пассажира и нанесли ему 13 ножевых ранений, сообщает ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, инцидент произошел в районе Коммунарка.

"Установлено, что в ходе движения транспортного средства между тремя мужчинами, ехавшими в нем, вспыхнула драка, – сообщили в главке столичной полиции. – Один из участников конфликта нанес оппоненту несколько ножевых ранений и скрылся вместе с сообщником".

Пострадавшего доставили в реанимацию.

По факту инцидента полиция начала проверку. Найти нападавших пока не удалось.Источник информагентства в правоохранительных органах уточнил, что правонарушители, вероятно, являются выходцами из стран ближнего зарубежья.