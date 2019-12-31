Собянин поздравил москвичей: мэр Москвы прогулялся по "космической" Тверской

С приближающимся 2020 годом поздравил мэр Москвы Сергей Собянин горожан. Он прогулялся по "космической" Тверской улице и сфотографировался с гостями праздника.

31 декабря на Тверской улице в Москве стартовал праздник "Космические фантазии человечества длиною в столетие", напоминает РИА Новости. На трех площадках в центре российской столицы воссоздана атмосфера покорения космоса. От Козицкого до Столешникова переулка — это "Грезы о Земле и небе. 1920-1930 годы", от Столешникова до пересечения с улицами Охотный ряд и Моховая — "Покорение. 1950-1960 годы". В тематике "Космическая миссия. 1970-1980 годы" оформлены Охотный ряд и Моховая.

Праздник продлится шесть дней — с 31 декабря по 5 января. На это время центр Москвы станет пешеходным.

В новогоднюю ночь площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" будут работать до 3 часов 1 января. Проезд на всех видах городского транспорта в новогоднюю ночь бесплатный. Плата за проезд не будет взыматься с 20 часов 31 декабря до 6 часов утра 1 января.

Полностью перекрыты с 23:30 31 декабря до 00:30 1 января будут Варварка, Большой Москворецкий мост, Москворецкая улица, площадь Васильевский Спуск, участок Москворецкой набережной вдоль парка "Зарядье", Раушская, Кремлевская и Софийская набережные.

Бесплатной с 1 по 8 января будет и парковка на московских улицах. В том числе можно будет спокойно оставлять автомобиль и там, где парковочный тариф составляет 380 рублей в час.

Работа общественного транспорта изменится и в Рождественскую ночь. Метро и МЦК будут работать до 2 часов, а наземный транспорт — до 3 часов. Поезда Московских центральных диаметров и пригородные электрички в новогоднюю и рождественскую ночи будут ходить до 2 часов.