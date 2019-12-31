Российские хоккеисты вышли в четвертьфинал молодежного чемпионата мира

Сборная России по хоккею пробилась в четвертьфинал проходящего в Чехии чемпионата мира среди молодежных команд. В заключительном матче группового турнира наши хоккеисты разгромили сверстников из Германии.

Перед матчем с немцами в активе подопечных Валерия Брагина было лишь три очка, набранных в игре с канадцами. Чехам и американцам наши хоккеисты проиграли. Неудача в игре со сборной Германии оставляла бы российскую сборную за бортом четвертьфинала. С нашей молодежкой такого никогда не случалось.

Фундамент победы российские хоккеисты заложили в первом периоде, выигранном со счетом 2:0. Обе шайбы забросил Кирилл Марченко. Уже после голов Кирилла нашу команду выручил вратарь Ярослав Аскаров, отразивший сложнейший бросок.

В третьем периоде в воротах немцев побывали еще три шайбы. Сначала достиг цели бросок нашего капитана Григория Денисенко. Затем отличился Павел Дорофев. Он же незадолго до перерыва забросил еще одну шайбу, ставшую пятой.

В самом начале третьего периода Дмитрий Воронков после передачи Кирилла Марченко в шестой раз зажег красный свет за воротами сборной Германии. Лишь за две минуты до конца матча Нино Киндер реализовал численное преимущество и отыграл одну шайбу.

Сборная России выиграла 6:1 и вышла в 1/4 финала. Правда, пока неизвестно, какое место в группе В заняла российская молодежка – третье или четвертое. Это станет известно после матча сборных Канады и Чехии, который начнется в 21 час по московскому времени.