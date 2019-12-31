Бой Марата Балаева и Салмана Жамалдаева признан Боем года

Лига ACA подвела итоги года. В ходе зрительского и экспертного голосования бой Марата Балаева и Салмана Жамалдаева на ACA 93 признан лучшим боем года 2019 года.

Российский боец смешанного стиля Марат Балаев провел чемпионский бой в рамках турнира АСА против Салмана Жамалдаева со сломанной ногой. Травму он получил на 40 секунде встречи, но, несмотря на характер повреждения, продолжил бой. После поединка у него диагностировали перелом левой ноги со смещением

"Четыре с половиной раунда бой Марат провел со сломанной ногой, и это многого стоит! – сказал президент АСА Алексей Яценко. – Марат – настоящий пример подрастающему поколению и всем нам, ведь он проявил истинное мужество и несгибаемую волю. Судейским решением он уступил Жамалдаеву, но полностью оправдал свое прозвище – "Мотиватор".

По итогам голосования была добавлена номинации “Открытие года”, в которой победил Шамиль Шахбулатов, нокаутировавший Расула Мирзаева на турнире ACA 99. В номинации “Боец года” победил Альберт Туменов. В номинации “Нокаут года” — Арман Оспанов. В номинации “Сабмишен года” — Хусейн Шайхаев.