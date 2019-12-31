Фейерверки и массовые гуляния: мир встречает 2020 год

Новый год уже в России. Праздник наступил во Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Уссурийске, Находке, Биробиджане, Благовещенске, Чите, Иркутске и Улан-Удэ, а первыми в нашей стране его встретили на Камчатке и на Чукотке. Всего же Новый год встречают в России 11 раз — по числу часовых поясов. Завершается он в Калининграде.

В мире одними из первых двадцатые годы XXI века встретили жители Новой Зеландии. Ровно в полночь началось шоу фейерверков в самом центре Окленда. Синхронно вспыхнули огни над мостом Окленд Харбор. А радиобашня Скай-Тауэр впервые стала площадкой для лазерного шоу и анимации.

После эстафету приняла Австралия. Несмотря на катастрофические по своим масштабам лесные пожары, власти решили все же не отменять фейерверк. Против были почти 300 тысяч австралийцев, они подписали соответствующую петицию — по их мнению, в таких условиях салюты неуместны. Тем не менее шоу фейерверков в Сиднее, которое считается одним из самых зрелищных в мире, все же состоялось. Пиротехнические представления над мостом Харбор-Бридж через залив Порт-Джексон посмотрели более миллиона зрителей.

Далее год Белой крысы наступил в Восточной Азии. В Японии, в центре Токио, традиционно пробили в гонг. А далее масштабные гуляния продолжились на перекрестке Сибуя.

Также приветствовали 2020 год в Южной Корее: тысячи людей заполнили улицы Сеула. Больше всего гуляющих собралось у здания мэрии, чтобы увидеть и услышать ежегодный звонок в "колокол мира". Он символизируют прощание с годом уходящим и со всем плохим, что в том году осталось.

Уже через час обратный отсчет начали в Пекине. Традиционно Новый год по Лунному календарю в Китае празднуют 25 января, но несмотря на это китайцы со всем миром отмечают его и по Григорианскому календарю. Для пекинцев организовали концерт, посмотреть который пришли тысячи человек — это и жители города, и туристы. Яркие салюты также озарили небо Гонконга. Сопровождалось пиротехническое шоу лазерной анимацией.