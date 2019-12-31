Как содержать животных: в России изменились правила

В России с 1 января начнут действовать новые правила обращения с животными в зоопарках, цирках, дельфинариях и океанариумах. Постановление об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Теперь для содержания и использования зверей нужно иметь в собственности здание или помещение с необходимым оборудованием, передает "Россия 24". А ухаживать за ними могут только сотрудники, имеющие высшее образование по направлению "биология" или "ветеринария".

Кроме того, запрещается давать животным лекарственные препараты без разрешения ветеринара для выступлений на публике.