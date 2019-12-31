Шеф-повар из Франции проиграл гиду Michelin по полной программе

Французский шеф-повар проиграл иск против гида Michelin, который лишил его одной из трех звезд. Марк Вейра пытался добиться раскрытия критериев авторов престижного списка. Однако суд постановил, что заявитель не предоставил доказательств нанесенного ущерба.

Ресторан Марка Вейра получил третью звезду Michelin в 2018 году, но уже через год ее потерял. Причины этого неизвестны. По одной из версий, в блюде ресторана обнаружили сыр чеддер, который не относится к местным продуктам, передает "Россия 24".

Шеф-повар категорически отверг обвинения. По его словам, из-за потери третьей звезды он впал в депрессию и даже подумывал о суициде.