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31 декабря 201920:55

Шесть человек пострадали во время пожара в удмуртском психдиспансере

Шесть человек пострадали в результате пожара в психоневрологическом диспансере в Удмуртии. Инцидент произошел вечером 31 декабря в городе Глазов.

Как сообщили в республиканском следственном управлении СК РФ, все пострадавшие госпитализированы, пожар потушен.

"По предварительной версии, пожар произошел в результате курения одного из пациентов в постели, в нарушение требований режима проживания в интернате", – отметили в управлении.

На место событий выехали следователи, они начали опрашивать персонал и изымать документы, представляющие интерес для следствия. Решается вопрос о назначении судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.

По данным РИА Новости, в результате пожара пять человек отравились продуктами горения, еще один получил ожоги.

В МЧС тем временем сообщили, что возгорание возникло на втором этаже трехэтажного корпуса на площади 20 квадратных метров. Из помещения эвакуировали в общей сложности 500 человек.

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