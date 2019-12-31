Шесть человек пострадали во время пожара в удмуртском психдиспансере

Шесть человек пострадали в результате пожара в психоневрологическом диспансере в Удмуртии. Инцидент произошел вечером 31 декабря в городе Глазов.

Как сообщили в республиканском следственном управлении СК РФ, все пострадавшие госпитализированы, пожар потушен.

"По предварительной версии, пожар произошел в результате курения одного из пациентов в постели, в нарушение требований режима проживания в интернате", – отметили в управлении.

На место событий выехали следователи, они начали опрашивать персонал и изымать документы, представляющие интерес для следствия. Решается вопрос о назначении судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.

По данным РИА Новости, в результате пожара пять человек отравились продуктами горения, еще один получил ожоги.

В МЧС тем временем сообщили, что возгорание возникло на втором этаже трехэтажного корпуса на площади 20 квадратных метров. Из помещения эвакуировали в общей сложности 500 человек.