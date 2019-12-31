Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе

Трое полицейских пострадали в результате нападения на пост ДПС в Магасе. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Ингушетии, нападавшие были нейтрализованы.

На место происшествия выехало руководство республиканского МВД. Инцидент прокомментировал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"Великий цинизм и неуважение к себе, к республике, к народу в преддверии Нового года –совершать такие действия", – сказал он.

Как передает ТАСС, в связи с нападением в Магасе отменили праздничный фейерверк и новогодний концерт, который должен был начаться в 21:00 на площади Алания. Об этом сообщили в мэрии города.

Нападение произошло около 17:30 31 декабря. Ранее сообщалось, что неизвестные подъехали к посту на машине Lada Granta и открыли стрельбу. По другим данным, нападавшие были вооружены ножами. Источник в правоохранительных органах сообщил информагентству, что злоумышленники сбили постового, а затем с ножами напади на экипаж ДПС.