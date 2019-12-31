Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы, один человек пострадал

Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, жильцов дома эвакуировали, один из них пострадал.

"Пожар произошел в одной из квартир на восьмом этаже в жилом доме на Дубининской улице, дом 65", – проинформировал собеседник агентства.

По его данным, пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Ранее 31 декабря сообщалось о пожаре в психоневрологическом диспансере в Удмуртии. Там пострадали шесть человек. По предварительным данным, возгорание произошло из-за того, что кто-то из пациентов курил в постели.