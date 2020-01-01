США отправляют войска для защиты своего посольства в Багдаде

США отправляют дополнительные силы для охраны посольства в Багдаде. Об этом говорится в сообщении Пентагона. Между тем в столице Ирака продолжается штурм здания.

Манифестанты подожгли стену диппредставительства и ворота, а также бросили на территорию комплекса несколько бутылок с зажигательной смесью. Они требуют закрытия посольства и вывода войск США из Ирака.

В так называемую "зеленую зону" прибыли отряды иракского спецназа. Полиция использовала гранаты со слезоточивым газом.

Ранее манифестанты заняли площадь перед диппредставительством, демонстративно сожгли американский флаг.

Поводом для гнева стали авиаудары ВВС США по пяти объектам в Сирии и Ираке, предположительно, подконтрольным шиитской группировке "Катаиб Хезболла". Пентагон считает ее ответственной за ракетный обстрел иракской базы под Киркуком, в результате которого погибли не менее 25 человек.