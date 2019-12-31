У погибшего в Ингушетии полицейского остались четверо маленьких детей

Установлены личности участников нападения на пост ДПС на въезде в Магас; один из них получил ранения. Убитому бандитами полицейскому было 34 года, у него остались четверо детей.

Нападение произошло во вторник вечером: бандиты сбили машиной стоявшего у дороги полицейского, а затем с ножами напали на экипаж ДПС. Полицейские открыли ответный огонь.

В результате перестрелки двое нападавших ликвидированы, погиб старший лейтенант Зелимхан Кокорхоев; у него остались жена и четверо несовершеннолетних детей, еще один сотрудник органов правопорядка получил ранения. Личности нападавших установлены, это жители республики 18 и 22 лет. Старший из них получил ранения и сейчас находится в больнице, сообщает РИА Новости.

Инцидент прокомментировал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов: "Великий цинизм и неуважение к себе, к республике, к народу в преддверии Нового года – совершать такие действия".