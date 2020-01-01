КНДР в Новом году обещала представить новое стратегическое оружие

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна в скором времени представит новое стратегическое вооружение.

Он не назвал точных сроков, пояснив, что это произойдет в недалеком будущем. Также Ким Чен Ын предупредил, что страна продолжит работу над подобным вооружением до тех пор, пока США не откажутся от враждебной по отношению к Пхеньяну политики, передает РИА Новости.

Еще он добавил, что не видит смысла продолжать соблюдение моратория на испытания ядерного оружия и баллистических ракет.

В диалоге по ядерному разоружению между КНДР и США пока тупик: в ходе рабочих консультаций в Швеции в начале октября северокорейская делегация покинула место встречи, заявив о провале переговоров по причине того, что США пришли на них с "пустыми руками". США, в свою очередь, назвали переговоры хорошими с рядом новых "креативных идей".

8 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что не верит во враждебные намерения лидера КНДР Ким Чен Ына и напомнил, что они с Кимом подписали твердое соглашение о денуклеаризации, и предположил, что северокорейский лидер не заинтересован в том, чтобы "обнулить" свои особые отношения с президентом СШA.