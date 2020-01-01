Зеленский призвал украинцев к объединению

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, напомнил, что они разные и призвал страну к объединению.

"В нашей истории много эпизодов, которые нас объединяют, но мы научились быть единой страной эпизодически​​​. В Новом году нам надо быть единым государством каждый день, это должно стать нашей национальной идеей", — сказал Зеленский. Трансляцию видеообращения вел телеканал "1+1", сообщает РИА Новости.

В преддверии Нового года Владимир Путин пообщался по телефону с Владимиром Зеленским. Президенты России и Украины поздравили друг друга с наступающим праздником и высказались за развитие двусторонних отношений.

Как сообщается, разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Путин и Зеленский позитивно оценили недавний обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом. Речь также шла о заключённой накануне сделке по транзиту газа. Президенты отметили конструктивный характер прошедших переговоров, итоги которых создают благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем.