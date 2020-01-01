Собянин: в новогодних праздничных гуляниях участвовали 2,7 млн человек

Порядка 2,7 млн человек, гостей и жителей столицы, приняли участие в новогодних праздничных гуляниях в Москве. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин на своей странице в Instagram.

По информации мэра Москвы, только на Тверской улице и в центральной части города в гуляниях участвовали более миллиона человек.

А всего в Москве за это время проведено более 1,8 тысячи театральных и концертных постановок. На каруселях прокатились 38 тысяч человек, а катки посетили больше 14 тысяч человек. И все эти люди съели 11 тысяч сосисок и выпили больше 8 тысяч литров горячих рождественских напитков.

Праздник "Космические фантазии человечества длиною в столетие" начался в Москве 31 декабря на Тверской улице. На пространстве центральных улиц открылись три площадки с воссозданной атмосферой покорения космоса, сообщает ТАСС.

"Город – большая часть нашей жизни, — заявил в новогоднем поздравлении Сергей Собянин. – Это пространство, где живем и работаем мы сами, и где будут жить и работать наши дети и внуки. И мы будем делать все, чтобы он становился еще лучше".