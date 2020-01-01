Перечень жизненно необходимых лекарств расширяется на 23 позиции

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов расширяется на 23 позиции, всего в него включено 758 препаратов. Почти 70% препаратов из нового перечня производятся в России.

Среди новых препаратов восемь противоопухолевых, четыре препарата от бронхиальной астмы, три – антибиотики и противогрибковые средства, по два – для лечения гепатита С и ревматоидного артрита, по одному — для лечения сахарного диабета, избытка гормона роста, псориаза, шизофрении и лекарство для диагностики магнитно-резонансной томографии.

Соответствующее постановление в октябре подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

С 1 марта 2019 года в Москве впервые в России был запущен пилотный проект, в рамках которого пациенты могут получать денежную компенсацию, если полагающегося им бесплатно препарата нет в пунктах выдачи. Деньги при этом компенсируются по розничным ценам, чтобы пациент смог самостоятельно купить препарат в аптеке и не откладывать лечение.