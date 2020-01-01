Важные законодательные изменения: краткий список

С 1 января в России вступило в силу много важных законодательных изменений. Так, минимальный размер оплаты труда вырос на 7,5%. Теперь он составит 12 тысяч 130 рублей.

На 6,5%, то есть выше инфляции, вырастет и пенсия неработающих пенсионеров. В среднем она достигнет 16,5 тысячи рублей. Повышение затронет 32 миллиона человек.

Еще один важный закон, который вступил в силу в этом году: родственникам и законным представителям пациентов разрешили посещать своих близких в реанимации.

Ужесточены наказания за ДТП, совершенные в пьяном виде. Если пострадавшие в аварии получили тяжкий вред здоровью, максимальный срок заключения составит пять лет. За ДТП, в котором погиб один человек, теперь грозит до 12 лет, а если жертв было несколько — до 15 лет лишения свободы.

Материнский капитал в 2020 году составит почти 467 тысяч рублей. Таким образом, выплата за рождение второго и последующих детей повысится на три процента.

Кроме того, теперь приобретатель недвижимости будет признаваться добросовестным, если при заключении сделки он полагался на данные Единого государственного реестра недвижимости, сообщает телеканал "Россия 24".