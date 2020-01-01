Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России

Нефтяная компания Exxon Mobil добилась в американском суде отмены штрафа на два миллиона долларов за нарушение американских санкций против России.

Суд постановил, что власти США в 2014 году не дали компании достаточно времени на то, чтобы свернуть контракты с "Роснефтью", которые нарушали санкции, введенные администрацией Барака Обамы​​​. Штраф признан неправомерным и отменен, сообщает ТАСС.

Exxon, крупнейшая в мире нефтегазовая компания по оценочной стоимости, пришла в Россию в 1990-е годы. Санкции заставили компанию отложить свои арктические планы. Она стала получать убытки от своих текущих российских проектов, таких как проект "Сахалин-1" и ряд совместных предприятий с "Роснефтью".

Exxon также потеряла будущие доходы. Только арктические проекты были оценены в 500 млрд долларов в общем объеме инвестиций. Проект сделало особенно привлекательным обещание главы "Роснефти" Игоря Сечина, что компанию освободят от экспортных пошлин и налога на имущество.

Однако позже Белый дом, по сути, обязал Exxon бросить все и вернуться домой, запретив экспорт каких-либо технических ноу-хау и оборудования в области добычи нефти и газа. По состоянию на начало 2015 года, через семь месяцев после введения санкций, убытки Exxon по российским операциям достигли миллиарда долларов.

