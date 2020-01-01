Новый год-2020: как встретили его в Австралии, ФРГ, Франции и США

Новый год наступил почти во всем мире. Сейчас встретить его готовятся в Америке: тысячи человек наблюдали на главной площади Нью-Йорка падение хрустального шара. Он символизирует наступление нового года.

В числе первых второе десятилетие XX века встретили в Австралии. Власти решили не отменять фейерверк, несмотря на катастрофические лесные пожары. При этом петицию с призывом отказаться от салюта подписали почти 300 тысяч человек. Тем не менее шоу фейерверков в Сиднее, которое считается одним из самых потрясающих и зрелищных в мире, всё же состоялось, и посмотрели его больше миллиона зрителей.

Затем эстафету переняли в Азии, несмотря на то, что не во всех странах региона Новый год начинается сегодня.

В Китае традиционно его празднуют в конце января-начале февраля (по Лунному календарю), но китайцы отмечают НГ и по Григорианскому календарю вместе со всем миром. Для пекинцев организовали концерт. Яркие салюты озарили небо Гонконга, пиротехническое шоу сопровождалось лазерной анимацией.

В Объединенных Арабских Эмиратах Новый год встретили с традиционным размахом: шоу фонтанов, световые эффекты и кульминация праздника. Все взоры были устремлены на самую высокую в мире башню Бурдж-Халифа.

С наступлением Нового года световое шоу только началось. Высотное здание еще долго переливалось всеми цветами, порой как будто растворяясь в воздухе.

С не меньшим размахом встретили Новый год и в Европе.



В Берлине сотни тысяч человек собрались возле Бранденбургских ворот. Там по традиции прошло главное новогоднее шоу с концертом. Гвоздем программы стал фейерверк: за 10 минут произвели 10 тысяч залпов.

Тем временем жители французской столицы стали свидетелями светового шоу на Триумфальной арке, а затем тысячи человек наблюдали за салютом. Особое внимание власти Парижа уделили безопасности зрителей. Полиция охраняла Елисейские поля по периметру, а также запретила проносить на главную улицу города алкоголь.

Лондон встретил новый год под бой курантов Биг-Бена и салют на берегу Темзы. Главный символ Великобритании находится на реставрации уже почти три года, и с начала работ он в основном молчал. Затем последовал традиционный новогодний салют: небо осветили 12 тысяч залпов.